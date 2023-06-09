مقتل فلسطيني نفّذ عملية طعن غرب رام الله

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت فجر اليوم عن إطلاق النار صوب فلسطيني حاول دهس جندي وطعن جنديًا إسرائيليًا آخر، وبعدها حاول خطف سلاحه.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى نقل الفلسطيني منفذ العملية إلى مستشفى قريب، وكذلك نقل جندي إسرائيلي أصيب في الحادثة للمستشفى.

وبيّنت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الفلسطيني استخدم سيارة مسروقة تحمل لوحة إسرائيلية لتنفيذ العملية.