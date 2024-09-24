وزير دفاع أمريكي سابق يتهم إسرائيل بـ"تصرفات إرهابية"

وصف وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، ليون بانيتا، الهجوم الذي شنته إسرائيل على لبنان باستخدام أجهزة الاتصالات "البيجر" الأسبوع الماضي، بأنه "شكل من أشكال الإرهاب".

وقال بانيتا في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية: "احفظ كلماتي. إنها ساحة المعركة للمستقبل"، في إشارة إلى الهجمات المنسوبة لإسرائيل بأجهزة الاتصال اللاسلكية.

وأشار إلى أن "تكتيكات إسرائيل تنطوي على خطر إغراق المنطقة في حرب واسعة النطاق، وتوسيع نطاق الحرب إلى مناطق خطيرة".

وأضاف بانيتا، الذي شغل أيضا مدير وكالة المخابرات المركزية، أن "القدرة على وضع متفجرات في الأجهزة التكنولوجية، التي أصبحت شائعة جدا هذه الأيام، وتحويلها إلى حرب إرهابية".

وتابع: "لا يساورني شك في أن هذا شكل من أشكال الإرهاب"، معربا عن قلقه من "عواقب وخيمة" بعد هذه الهجمات.

وقبل أسبوع انفجرت الآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية "البيجر" إضافة إلى أجهزة الـ"تووكي ووكي" التي يستخدمها عناصر ميليشيا "حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان، مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف.

أخبار ذات علاقة وزير الصحة: ارتفاع عدد ضحايا تفجير الأجهزة اللاسلكية بلبنان إلى 37 قتيلا

وفي وقت سابق أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير أجهزة الاتصال التي تستخدمها ميليشيا "حزب الله" إلى 37 قتيلا و3539 جريحا.

وأوضح الوزير أن 12 شخصا قتلوا في الموجة الأولى من انفجارات أجهزة "البايجر" الثلاثاء الماضي، و25 شخصا في الموجة الثانية من الانفجارات التي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكي الأربعاء.