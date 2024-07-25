قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاهل الحديث تماما عن أي صفقة للرهائن مع حركة حماس خلال خطابه أمام الكونغرس الأمريكي، أمس الأربعاء، واستغل كلمته لمهاجمة إيران 27 مرة.

وفي تقرير للصحيفة رصد المحاور التي تناولها رئيس الوزراء في خطابه، بينت أن نتنياهو لم يتحدث عن صفقة الرهائن المُرتقبة، التي من المفترض أن يتم بموجبها إطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس داخل قطاع غزة.

كما رأت الصحيفة أن نتنياهو تجاهل وضع الإسرائيليين الذين تركوا منازلهم في الشمال بسبب الاشتباكات مع ميليشيا حزب الله، بعد أن تناول الموضوع على هامش حديثه.

وفي الوقت ذاته، تحدث نتنياهو عن حركة حماس وذكرها نحو 17 مرة، بينما كان النصيب الأكبر من خطابه يتمحور حول إيران التي ذكرها أكثر من 27 مرة، كما أنه كرر كلمة المختطفين نحو 12 مرة، وذكر ميليشيا حزب الله اللبنانية ثلاث مرات فقط.

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وفي 52 دقيقة تكلم فيها نتنياهو أمام الكونغرس، قالت "يديعوت أحرنوت"، إن همّه الرئيسي "دون شك"، كان غزة وهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، والحرب في القطاع.



شكر لبايدن وترامب وتجاهل لهاريس

كما قدم نتنياهو رؤيته لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، وشكر الولايات المتحدة على مساندتها الدائمة لإسرائيل، وأشاد بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وكذلك بالرئيس السابق، دونالد ترامب، لكنه لم يذكر مرشحة الرئاسة الأمريكية عن الحزب "الديمقراطي"، كامالا هاريس.

وأكدت الصحيفة أن الكلمة التي ذكرها نتنياهو عدة مرات خلال خطابه، هي "إسرائيل" التي تكررت 85 مرة، بينما الكلمة الثانية كانت أمريكا، بعد أن رددها 54 مرة في محاولة لإعطاء مكانة كبيرة للعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة في الكونغرس، كما ترى الصحيفة.