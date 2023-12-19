ماذا يأمل العراقيون من انتخابات المجالس؟ (فيديو إرم)
استطلع "إرم نيوز" في العراق آراء مواطنين بعد أن أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات، والتي تكتسب أهمية كبيرة في هذا البلد العربي.
ويأمل العراقيون، من هذه العملية السياسية، أن تحظى أصواتهم بالثقة في الانتخابات التي أجريت، الإثنين.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين العراقيين؛ للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجالس المحافظات من نوعها بالبلاد، منذ عشر سنوات.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقًا للدستور العراقي.