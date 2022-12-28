عملية "دار".. عندما دُمر نصف أسطول لبنان الجوي المدني قبل 54 عامًا

يصادف اليوم الأربعاء، الذكرى الـ 54 لعملية "دار" العسكرية الإسرائيلية، التي دمرت أكثر من نصف الأسطول الجوي المدني اللبناني في كانون الأول/ ديسمبر من العام 1968.

واستغرقت العملية التي صنفت بـ"أعنف العمليات" التي نفذتها وحدات جوية خاصة إسرائيلية، 15 دقيقة فقط، ووصفت بأنها كانت "ردًّا مدويًا" على قيام مسلحين فلسطينيين تابعين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الـ22 من تموز/يوليو 1968 باختطاف طائرة ركاب مدنية إسرائيلية تابعة لشركة "العال"، كانت في رحلة من روما إلى تل أبيب، وإجبار طاقمها على التوجه إلى العاصمة الجزائرية.

ولم تواجه قوات الإنزال الخاصة الإسرائيلية التي قامت بعملية "دار" أي مقاومة، وانتهى الهجوم دون سقوط ضحايا من الجانبين، وفق ما أورده موقع "روسيا اليوم" في تقرير له.