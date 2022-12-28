عملية "دار".. عندما دُمر نصف أسطول لبنان الجوي المدني قبل 54 عامًا
يصادف اليوم الأربعاء، الذكرى الـ 54 لعملية "دار" العسكرية الإسرائيلية، التي دمرت أكثر من نصف الأسطول الجوي المدني اللبناني في كانون الأول/ ديسمبر من العام 1968.
واستغرقت العملية التي صنفت بـ"أعنف العمليات" التي نفذتها وحدات جوية خاصة إسرائيلية، 15 دقيقة فقط، ووصفت بأنها كانت "ردًّا مدويًا" على قيام مسلحين فلسطينيين تابعين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الـ22 من تموز/يوليو 1968 باختطاف طائرة ركاب مدنية إسرائيلية تابعة لشركة "العال"، كانت في رحلة من روما إلى تل أبيب، وإجبار طاقمها على التوجه إلى العاصمة الجزائرية.
ولم تواجه قوات الإنزال الخاصة الإسرائيلية التي قامت بعملية "دار" أي مقاومة، وانتهى الهجوم دون سقوط ضحايا من الجانبين، وفق ما أورده موقع "روسيا اليوم" في تقرير له.
وأطلق سراح ركاب طائرة "العال" المختطفة في الجزائر بعد هبوطها، باستثناء 35 إسرائيليًّا، وفي وقت لاحق، لبت الحكومة الإسرائيلية مطالب الخاطفين وقامت بإطلاق سراح سجناء فلسطينيين مقابل الرهائن الإسرائيليين.
وأطلق الخاطفون الفلسطينيون سراح النساء والأطفال الإسرائيليين في اليوم التالي، إلا أن بقية الركاب وأفراد الطاقم المكون من 12 إسرائيليًّا، لم يتم إطلاق سراحهم إلا بعد شهر من العملية.
وقال التقرير، إنه "عقب عملية الاختطاف، شرعت هيئة الأركان العامة الإسرائيلية في وضع خطة لعملية عسكرية انتقامية، جرى تنفيذها بعد يومين من عملية ثانية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قام خلالها مسلحان اثنان بإطلاق النار على طائرة تابعة لشركة العال، في مطار أثينا؛ ما أسفر عن مقتل إسرائيلي".
وأضاف "شارك في تلك العملية الإسرائيلية الكبيرة والتي أثارت ردود فعل دولية غاضبة حينذاك، سَرية استطلاع لواء المظلات (سايريت تسانخانيم) مع (سيريت ماتكال)، وهي وحدة خاصة رئيسة للاستطلاع في الجيش الإسرائيلي".
وكان مقر هذه القوة المكلفة بتنفيذ عملية الهجوم على مطار بيروت في قاعدة (رمات ديفيد) الجوية، بجنوب شرق حيفا، فيما تم تعيين العميد رافائيل إيتان، قائدًا لها، بحسب التقرير.
وتابع التقرير "جرى وفقًا لخطة الهجوم تقسيم منطقة مطار بيروت إلى 3 قطاعات، في كل منها كان من المقرر أن تعمل مفرزة تتكون من 20 إلى 22 شخصًا.. كانت مهمة القوات الخاصة هي إلحاق أكبر قدر من الضرر بشركات الطيران العربية، وتفادي إلحاق أضرار بطائرات شركات الطيران الأخرى".
وأشار التقرير إلى أن "قائد هذه العملية صاحب تاريخ حافل، فقد كان المكلف باعتقال الضابط النازي أدولف آيخمان، وإحضاره من الأرجنتين، وتولى منصب مساعد رئيس الموساد لشؤون العمليات الخاصة لنحو ربع قرن، كما ترأس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، ولقي حتفه غرقًا في عام 2004 في مياه إسدود".
وشاركت في المجموع 15 طائرة مروحية متنوعة في تلك العملية، واحدة من طراز "سا 341 غزال"، و6 مروحيات إنزال من طراز "إس إيه 321 سوبر فريلون" و8 من طراز "بيل"، وفقًا للتقرير.
وزاد التقرير "كما شارك في العملية 6 طائرات حربية نفاثة طراز 2 إيه -4 سكاي هوك و 4 مقاتلات فوتور، و6 طائرات للمساعدة 4 نورد و 2 بوينغ، و4 قوارب صاروخية من فئة سار، واثنان من قوارب الطوربيد، والعديد من قوارب الإنزال الآلية، للطوارئ في حال الحاجة إلى إخلاء المظليين من الساحل أو إنقاذ طاقم وركاب المروحيات من البحر.
واستطرد التقرير "بحلول يوم الـ28 من كانون الأول/ديسمبر، انطلقت في الجو مروحيات سوبر فريلون وعلى متنها مجموعة قوات الإنزال الخاصة، وبعد 40 دقيقة، وصلت إلى الهدف وبدأت عملية الإنزال. جرى تشكيل حاجز من الدخان للتعمية في مطار بيروت من قبل طائرات مروحية أخرى، وتم إسقاط مسامير على الطريق المؤدي إلى المطار لوقف حركة المرور".
وانتهت عملية الإغارة والإنزال الجوي بتدمير أكثر من نصف الأسطول الجوي المدني اللبناني، متمثلًا في 13 طائرة ركاب، وقام المظليون الإسرائيليون أيضًا بتعطيل سيارات الإطفاء في المطار، كما تعرضت شاحنة تابعة للجيش اللبناني لأضرار إثر استهدافها بنيران طائرة مروحية إسرائيلية، بحسب التقرير.
وفي ذلك الوقت، أعلنت الخطوط الجوية اللبنانية أن إجمالي الخسائر التي نجمت عن هذا الهجوم الإسرائيلي بلغت 50 مليون دولار، وقد جرى تعويض جزء من هذا المبلغ عن طريق مدفوعات من شركات التأمين.