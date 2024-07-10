احتدام المواجهة.. إسرائيل تستهدف نظام دفاع جوي لـ"حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت موقعا لميليشيا حزب الله في منطقة جنتا جنوب لبنان، وأضاف، في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أنه استهدف نظام دفاع جوي تابعا لميليشيا حزب الله.

وكانت ميليشيا حزب الله أعلنت، في بيان مساء أمس، أن القيادي فيها ياسر نمر قرنبش قُتل إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دمشق- بيروت في منطقة جديدة يابوس السورية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قرنبش، الملقب بـ "الحاج أبو الفضل"، هو المرافق الشخصي السابق لأمين عام الميليشيا حسن نصر الله.

وردت ميليشيا حزب الله على اغتيال قرنبش بإطلاق عشرات الصواريخ، حيث أدى القصف الذي استهدف هضبة الجولان إلى مقتل شخصين.

وكانت معظم الضربات العسكرية الإسرائيلية في الأسابيع الماضية موجهة إلى جنوبي وجنوب شرقي لبنان.