مقتل رجل الأعمال السوري براء قاطرجي إثر غارة إسرائيلية (صور وفيديو)

ذكرت وسائل إعلام سورية أن رجل الأعمال محمد براء قاطرجي قتل إثر غارة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية السورية اليوم الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" السورية.

بينما ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن "مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة كان يستقلها قاطرجي في منطقة الصبورة في ريف دمشق، ما أدى الى مقتله مع شخص آخر كان برفقته".

وحسب المرصد، فإن قاطرجي كان مسؤولاً عن تمويل فصيل "المقاومة السورية لتحرير الجولان".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لسيارة قاطرجي بعد استهدافها

ويٌعد قاطرجي واحداً من أبرز رجال الأعمال الذين ظهروا في سوريا بعد الأزمة التي بدأت في البلاد عام 2011.