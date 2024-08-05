قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، إن تركيا ستقدم الأربعاء طلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وبين فيدان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، أن المنطقة تشهد طوقا من النيران، مضيفا أن هجوم إسرائيل على قطاع غزة يمثل تهديدا كبيرا.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، أهمية العمل "لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة".

وشدد العاطي على ضرورة استئناف إدخال المساعدات للقطاع.

وقال عبد العاطي: "ناقشت مع نظيري التركي هاكان فيدان الأزمة في قطاع غزة والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن والبحر الأحمر".

وفيما يتعلق باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قال فيدان إن عملية الاغتيال تؤشر على أن نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار.

وشدد فيدان خلال المؤتمر على أن "إسرائيل تريد قتل الشعب الفلسطيني في غزة من خلال التجويع".