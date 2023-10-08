تقرير يتوقع مشهدًا كارثيًا في غزة نتيجة الرد الإسرائيلي

توقع موقع أمريكي أن يكون المشهد في قطاع غزة كارثيًا نتيجة الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل تحت عنوان "طوفان الأقصى".

وقال موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي إن الرد الإسرائيلي قد يكون مدمرًا وغير محدود لغزة بالمقارنة مع الأعمال والردود الانتقامية الإسرائيلية السابقة التي كانت ترتبط بحدود وأهداف.

واستشهد التقرير بردود الفعل الإسرائيلية السابقة على حوادث قد تكون بسيطة بالمقارنة مع ما حدث السبت.

وأضاف: "في العام 2014، وفي ردها على اختطاف وقتل 3 مراهقين إسرائيليين من قِبل حماس، شنت إسرائيل حربًا استمرت 7 أسابيع أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني، وتدمير عشرات الآلاف من المنازل في غزة".

في حين قُتل أكثر من 70 إسرائيليًا في هذا الصراع، 67 منهم من الجيش الإسرائيلي.

وبناءً على ذلك، تساءل الموقع عن حجم الرد وطبيعته بعد هجوم السبت، (الذي أسفر عن مقتل أكثر من 600 إسرائيلي، وإصابة أكثر من 2000، فيما أسر وفقد مئات آخرون).

وأشار "بزنس إنسايدر" إلى أن ما يغذّي الرد غير المسبوق؛ الدعم اللامحدود لإسرائيل وشعبها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي حذّر في تصريحاته، على إثر هجوم حماس، أي طرف آخر معادٍ لإسرائيل من محاولة الاستفادة من الوضع الحالي.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد، أمس السبت، أن غزة وحماس ستدفعان ثمنًا غير مسبوق من خلال حملة عسكرية ستكون قوية وطويلة.