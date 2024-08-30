وكالة: بدء إنقاذ الناقلة سونيون "خلال أيام"

من المقرر أن تبدأ عملية إنقاذ ناقلة النفط سونيون خلال أيام، ما لم يحدث أي اضطراب كبير يحول دون ذلك، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن "مصدرين" لم تحدد هويتهما، اليوم الجمعة، أن عملية إنقاذ ناقلة النفط المسجلة في اليونان التي علقت في البحر الأحمر بعد هجوم شنه المسلحون الحوثيون "من المتوقع أن تبدأ في الأيام القليلة المقبلة".

وكانت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر "أسبيدس"، ذكرت أنه لم يُرصد أي تسرب نفطي من الناقلة التي اشتعلت فيها النيران بعد هجمات نفذتها ميليشيا الحوثي.

وأعلنت ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، الأربعاء، أنها سمحت لفرق إنقاذ بقطر السفينة التي تشتعل فيها النيران منذ 23 أغسطس/ آب وتحمل نحو مليون برميل نفط.