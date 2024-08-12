يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى روسيا، في زيارة رسمية، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل إن "عباس يصل اليوم الاثنين إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية".

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وأشارت إلى أنه من المقرر أن يجتمع عباس، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدًا، الثلاثاء.

وأضاف نوفل أن عباس سيبحث مع بوتين سبل دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا إلى قطاع غزة المنكوب.

ويبحث الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب سفير فلسطين.

ولفت نوفل إلى أن عباس سيشكر روسيا على دعمها القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة، وفي المحافل الدولية كافة.