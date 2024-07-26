أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن الجيش الإسرائيلي أكمل الاستعدادات لعملية برية كبيرة محتملة على لبنان.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن هؤلاء المسؤولين الذين وصفتهم بالكبار، قولهم إن الجيش سيقوم بتنفيذ عمليات جوية قبل المناورة، في وقت يتزايد فيه التوتر بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.

وتشهد المناطق الحدودية المتاخمة للبلدين تصاعدا مستمرا في العمليات العسكرية، بدأ بعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول في غزة.

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وتراقب القوات الإسرائيلية ومقاتلي ميليشيا حزب الله بعضهما بعضا منذ عدة أشهر في القرى والتجمعات السكنية المهجورة بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل ما يقرب من 350 مقاتلاً من الميليشيا، وأكثر من 100 مدني، بينهم مسعفون وأطفال وصحافيون، في حين قُتل عشرة مدنيين إسرائيليين وعامل زراعي أجنبي و20 جندياً إسرائيلياً.

وتتدرب القوات الإسرائيلية على هجوم محتمل في لبنان قد يزيد بشكل كبير من خطر نشوب حرب إقليمية أكبر ربما تتدخل فيها إيران والولايات المتحدة، مع استمرار إطلاق النار عبر الحدود.