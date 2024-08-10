أعلن المرشّح المحتمل للانتخابات الرئاسية التونسية، ناجي جلّول، صدور حكم غيابي بسجنه لمدة 6 أشهر.

ونشر جلّول تدوينة على صفحته في "فيسبوك" اليوم السبت، كتب فيها: "اكتشفت صدفة أنه صدر ضدّي، في ماي (مايو/أيار) 2024، حكم غيابي بالسجن ستّة أشهر، من أجل تدليس تزكيات 2019".

وتتعلق تهمة "تدليس تزكيات" بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخبين، وفقا لموقع "موزاييك".

ولم يكشف جلّول الذي كان ترشح في 2019 للمرة الأولى إلى الانتخابات الرئاسية، تفاصيل إضافية عن الحكم.

يشار إلى أن جلّول قدم قبل أيام قليلة ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.