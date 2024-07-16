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العالم العربي

فانس: على إسرائيل إنهاء حرب غزة "بأسرع ما يمكن"

فانس: على إسرائيل إنهاء حرب غزة "بأسرع ما يمكن"
المرشح الجمهوري لموقع نائب الرئيس الأمريكي جيمس ديفيد فانسالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 9:25 ص

دعا المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي جيمس ديفيد فانس، إسرائيل إلى إنهاء حرب غزة "بأسرع ما يمكن"، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن فانس قال في أول تصريحاته، كمرشح دونالد  ترامب لمنصب نائب الرئيس، أن إسرائيل تحتاج إلى إنهاء الحرب بسرعة بدلا من أخذ الوقت الذي تراه ضروريا.

واتهم فانس الرئيس جو بايدن بـ"جعل الأمر أصعب وأصعب على إسرائيل لكسب الحرب".

وقال، في تصريحاته التي أدلى بها لمحطة فوكس نيوز الأمريكية، ونقلها الإعلام الإسرائيلي: "نريد من إسرائيل أن تنهي هذه الحرب بأسرع ما يمكن؛ لأنه كلما طالت، أصبح وضعهم أصعب".

وكرر فانس حجة ترامب الرئيسية في السياسة الخارجية بأن العالم أصبح الآن مكاناً أكثر خطورة تحت حكم بايدن، مما كان عليه تحت حكم الرئيس الجمهوري، مستخدما إسرائيل كمثال رئيس.

وقال: "لقد جعل جو بايدن الأمر أصعب وأصعب على إسرائيل لكسب تلك الحرب"، مضيفا: "تصرفاته أدت إلى أسوأ السيناريوهات الممكنة في المجالات كافة".

وهاجمت بعض الجماعات اليهودية الليبرالية فانس بشدة فور اختيار ترامب له ليكون مرشحه لمنصب نائب الرئيس، معترضة على دعمه لسياسة خارجية انعزالية وسجل مثير للقلق في الفشل في إدانة معاداة السامية اليمينية.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد كان  فانس داعما ثابتا لإسرائيل طوال حرب البلاد في غزة، مدافعا عن سياساتها الحربية في مواجهة الانتقادات المتزايدة بشأن عدد الضحايا المدنيين.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه خلال نقاش أعضاء مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية لكل من إسرائيل وأوكرانيا، قاد فانس مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ اقترحت تشريعا لإرسال الأموال إلى إسرائيل فقط. 

وهاجم فانس الرئيس بايدن لتأخيره شحن الأسلحة إلى إسرائيل مع تزايد التوترات بين البيت الأبيض وحكومة نتنياهو.

واعترف القيادي الجمهوري بالخسائر المدنية في غزة، قائلا إن "قلوبنا بالتأكيد تتعاطف معهم"، ولكنه أصر على أن اللوم لا يقع على إسرائيل، بل على حماس.

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