شهيدان وعشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد مواطنين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.



وقالت الصحة في تصريح مقتضب إن "الطفل عادل إبراهيم عادل داود، ويبلغ من العمر 14 عاماً، استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في قلقيلية".



ووفق الوزارة، استشهد أيضاً الشاب مهدي محمد لدادوة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.



وفي السياق ذاته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن "حصيلة ما تعاملت معه الطواقم الطبية التابعة له في المواجهات المختلفة مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية 50 إصابة".



وأكد الهلال الأحمر في تصريح مقتضب أن "طواقمه تعاملت مع 33 إصابة غاز، و9 إصابات بالمطاط، بالإضافة إلى 8 بالضرب والاعتداء".



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز بكثافة تجاه الفلسطينيين المشاركين في مسيرات منددة بالاستيطان في مدينة رام الله، ونابلس، وقلقيلية.



واندلعت مواجهات في نابلس، وبيت أمر في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.