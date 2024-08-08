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بعد استهداف مدمرتين.. قصف أمريكي يدمر أسلحة حوثية

بعد استهداف مدمرتين.. قصف أمريكي يدمر أسلحة حوثية
مقاتلة أمريكية خلال شن ضربات سابقة ضد الحوثيينالمصدر: أ ف ب
وكالات
وكالات
08 أغسطس 2024، 10:16 ص

قصفت قوات أمريكية أهدافاً في مناطق تسيطر عليها ميليشيا  الحوثي في اليمن ما أدى إلى تدمير طائرتين مسيرتين ومحطة تحكم أرضية وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن، بحسب ما نقلته "رويترز" عن القيادة المركزية الأمريكية.

وأكد بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن "هذه الأسلحة شكلت تهديداً واضحاً ووشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأضافت أن هذا "السلوك المتهور والخطير" من جانب الحوثيين يهدد الاستقرار الإقليمي، دون ذكر مزيد من التفاصيل، ولم تؤكد تعرض أي سفن أمريكية للهجوم.

وكانت ميليشيا الحوثي، المتحالفة مع إيران، قالت إنها هاجمت سفينة حاويات في البحر الأحمر ومدمرتين أمريكيتين في خليج عدن أمس الأربعاء.

وفي وقت سابق ذكر يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي، أن القوات الجوية في الميليشيا استهدفت المدمرة الأمريكية (كول) بعدد من الطائرات المسيرة والمدمرة الأمريكية (لابون) بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأضاف سريع أن سفينة الحاويات (كونتشيب أونو) التي ترفع علم ليبيريا استُهدفت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وقال مسؤول أمريكي إنه لا توجد بيانات أو معلومات تؤكد ادعاء الحوثيين بتعرض سفينتين حربيتين للهجوم.

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اليمن

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