"رجل الظل".. من هو محمد السنوار الخليفة المحتمل لقيادة "كتائب القسام"؟

يعتبر محمد السنوار، القائد الكبير في الجناح المسلح لحركة حماس، والمسؤول عن جميع الأنشطة العملياتية له، الخليفة المحتمل للقائد العام لـ"كتائب القسام" محمد الضيف.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس السبت، محاولة اغتيال الضيف بقصف لمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة.

والسنوار أبرز المرشحين لخلافة الضيف، في حال تأكيد غيابه عن المشهد؛ بسبب مقتله أو إصابته، خاصة أنه شقيق رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، وأبرز القادة العسكريين للحركة، علاوة على أنه اكتسب في الأعوام الأخيرة قوة ونفوذًا كبيرين من خلال العمليات المهمة التي أشرف عليها.

من هو محمد السنوار؟

محمد السنوار من مواليد سبتمبر/أيلول عام 1975 بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، حيث لجأت أسرته للمدينة عام 1948 من بلدتها الأصلية "مجدل عسقلان"، ولشقيقه الأكبر يحيى السنوار أثر كبير في حياته وتكوينه الفكري والسياسي، والسبب في انضمامه إلى صفوف حركة حماس وجناحها المسلح.

تولى السنوار العديد من المناصب التنظيمية داخل حماس، إذ أصبح في عام 2005 قائدًا للواء خان يونس، ثم عضوًا بارزًا في هيئة الأركان، التي تعتبر مركز قيادة الجناح المسلح لحماس، ما جعله مقربًا من محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى.

ومحمد السنوار من أبرز الشخصيات الموضوعة على قوائم الاغتيال الإسرائيلية؛ ما دفعه للعيش محاطًا بالكثير من السرية، فيما لا يعرف الكثير من سكان القطاع ملامحه، كما إنه نجا من 6 محاولات إسرائيلية لاغتياله.

وتعتبر إسرائيل محمد السنوار، العقل المدبر لعدد كبير من الهجمات، خاصة العملية التي أدت لأسر الجندي جلعاد شاليط عام 2006، وذلك عقب استهداف موقع عسكري على الحدود الشرقية لمدينة رفح، ما أدى إلى إتمام صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل والإفراج عن شقيقه يحيى السنوار.

كما تتطلع إسرائيل إلى محمد السنوار على أنه أكثر أهمية من شقيقه يحيى، وتلقبه بـ"رجل الظل" أو "الميت الحي".

ولم يظهر محمد السنوار إلا في تسجيل نادر بثه الجناح المسلح لحماس عقب الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005، وكان الظهور الثاني له عام 2022 عقب المواجهة العسكرية بين حماس وإسرائيل في مايو/أيار عام 2021.

وقبل أن تبث إسرائيل مقطع فيديو له وهو يقود مركبة داخل نفق، قال الجيش الإسرائيلي إنه حصل على المقطع من تسجيلات صادرها خلال مداهمة مقار لحماس في غزة.

محاولات اغتياله

نجا محمد السنوار من ست محاولات اغتيال إسرائيلية، أصيب خلال بعضٍ منها، الأولى كانت عام 2003 بزرع عبوة ناسفة قرب منزله بمدينة خان يونس، فيما كانت المحاولة الأخيرة خلال المواجهة العسكرية بين حماس وإسرائيل عام 2021.

وتتهم إسرائيل محمد السنوار بالتخطيط بشكل مباشر ووثيق لهجمات السابع من أكتوبر، وتعتبره أحد العقول الرئيسة للعملية، وأنه أحد أبرز أربعة رئيسين اتخذوا قرارًا بتنفيذ الهجوم، والبدء بأوسع مواجهة مع إسرائيل.

ويتولى السنوار مهمة إدارة العمليات، وهي أكثر المهام اللوجستية حساسية بالجناح المسلح للحركة، وذلك عقب تركه منصبه كقائد لواء خان يونس، إذ خلفه بالمنصب رافع سلامة، الذي أكدت وسائل إعلام عبرية مقتله بالقصف الذي استهدف المواصي، يوم أمس السبت.