ألقت السلطات المصرية القبض على شخص اعتاد نشر مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي لتعذيب الحيوانات وقتلها، لا سيما القطط، فيما عُرف إعلاميًا باسم "سفاح الحيوانات".

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وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه تم ضبط القائم على النشر، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول تبيّن بفحصه فنيًا وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة.

وأضافت الداخلية أنه بمواجهته تبيّن أن المذكور يعاني اضطرابات نفسية، وأقر بتحصله على المقاطع التي نشرها على حسابه من مواقع مختلفة على شبكة الإنترنت، واطلاعه على إعادة نشرها لجذب انتباه متصفحي موقع فيسبوك.

وأوضح البيان أنه بمناقشة والدته، أكدت معاناة نجلها من اضطراب نفسي، وقدمت ما يفيد ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت حالة من الصدمة، مع الغضب الشديد والاستنكار الواسع، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب بث صور ومقاطع فيديو لتعذيب القطط والكلاب في منشورات مروعة.

ومصدر هذه المنشورات حساب اسمه "أبو نوح" عبر "فيسبوك"، ويتباهى بسلوكه الشاذ إنسانيًّا.

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ولم يكتفِ بما فعله من أشياء تثير القشعريرة، بل قدّم في الكثير من المنشورات النصائح لمن يريد أن يسلك سلوكياته ذاتها.