لقي عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن مصرعهم وأصيب آخرون، في عملية أمنية شنّتها قوات "دفاع شبوة" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، استهدفت أحد معاقل التنظيم في المحافظة.

وقال مكتب إعلام محافظة شبوة، إن "قوات اللواء الأول دفاع شبوة تمكّنت من تطهير أحد أوكار تنظيم القاعدة، بوادي مذاب بمنطقة المصينعة في مديرية الصعيد جنوبي شبوة، المحاذية لمحافظة أبين جنوبي البلاد.

وأشار في بيان، إلى "مقتل عدد من عناصر القاعدة خلال العملية، وعثور القوات الأمنية على متفجرات كان التنظيم يعتزم تفجيرها في هجمات قادمة ضد القوات الأمنية والعسكرية في شبوة".

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واستهدفت العملية الأمنية، وادي مذاب الذي انطلق منه هجوم عناصر القاعدة الخميس الماضي، على مواقع عسكرية تسيطر عليها قوات اللواء الأول "دفاع شبوة" بمنطقة المصينعة، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين.

وتخوض القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي ووحدات أمنية حكومية، منذ عام 2022، عملية عسكرية وأمنية ضد عناصر القاعدة في محافظتي أبين وشبوة، جنوبي البلاد، مكنتها من السيطرة على مواقع استراتيجية تابعة للتنظيم في أبين.

في المقابل، يشن عناصر القاعدة هجمات انتقامية في مناطق مختلفة من محافظتي أبين وشبوة المتجاورتين، أدت إلى مقتل وإصابة مئات الجنود والضباط.