تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

وبحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بحث رئيس الإمارات، ورئيس مجلس السيادة خلال الاتصال العلاقات بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة السودانية وسبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد في هذا السياق "حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء"، بحسب نص البيان.

وشدد على "ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره".

كما أعرب الشيخ محمد بن زايد عن "التزام دولة الإمارات بمواصلة دعمها للجهود الإنسانية لرفع معاناة الشعب السوداني الشقيق"، بحسب ما جاء في البيان.