أفادت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني، الإثنين، بمقتل جنديين أمريكيين في "ظروف غامضة" بالعاصمة العراقية بغداد.

وذكرت منصة الحرس الثوري "صابرين"، أن "عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي من ولاية جورجيا توفيا في العاصمة العراقية بغداد".

ولفتت في تقرير، إلى أن"الحرس الوطني في جورجيا فتح تحقيقًا في وفاة ترافيس بامني وجيمس إليوت".

وأوضحت أن "هذه الحادثة تأتي بعد أيام قليلة من الهجوم الجوي الأمريكي على منطقة جرف الصخر في محافظة بابل ومقتل عدد من قوات كتائب حزب الله العراق المنضوية ضمن الحشد الشعبي".

ونقل التقرير، عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن "مقتل جنديين أمريكيين في بغداد لا يمكن فصله عن حادثة الهجوم الأمريكي على جرف الصخر".

وتأتي هذه المعلومات، فيما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول، الإثنين، أن "الحكومة نجحت وبشكل كبير في الحد من استهداف القواعد العسكرية العراقية التي يتواجد بها مستشارون من التحالف الدولي".

وتحدث اللواء رسول عن مسار المفاوضات العراقية الأمريكية بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي، قائلا إن "لجان التفاوض وصلت إلى مراحل جيدة في موضوع انتقال مهمة التحالف الدولي".

وكانت مليشيات عراقية مدعومة من طهران، أعلنت عزمها استئناف الهجمات ضد المصالح والقوات الأمريكية المتمركزة في العراق وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في محل إقامته شمالي طهران الأربعاء الماضي.