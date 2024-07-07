بعد موافقتها على جزء أساسي من خطة بايدن.. حماس تنتظر رد إسرائيل

قال مسؤولان في حركة حماس، اليوم الأحد، إن الحركة تنتظر ردا إسرائيليا على اقتراحها لوقف إطلاق النار، بعد خمسة أيام من قبولها جزءا رئيسا من خطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة.

وأوضح أحد مسؤولَي حماس، طالبا عدم نشر اسمه، "احنا تركنا ردنا مع الوسطاء، وننتظر سماع رد الاحتلال"، بحسب ما ذكرت "رويترز".

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وطرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في نهاية مايو/ أيار الماضي، الخطة المكونة من ثلاث مراحل، التي تضطلع فيها قطر ومصر بدور الوساطة. وتهدف الخطة إلى إنهاء الحرب وتحرير نحو 120 رهينة لإسرائيل تحتجزهم حماس.

وأفاد مسؤول فلسطيني آخر، مطلع على المداولات الجارية بشأن وقف إطلاق النار، بأن هناك محادثات مع إسرائيل عبر وسطاء قطريين.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، اليوم الأحد، "ناقشوهم في رد حماس، ووعدوهم يرجعوا برد خلال أيام".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المفاوضات ستستمر هذا الأسبوع، لكنه لم يقدم أي جدول زمني مفصل.

وتخلت حماس، التي تدير قطاع غزة، عن مطلب رئيس بأن تلتزم إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع اتفاق.

وقال مصدر من حماس، أمس السبت، مشترطا عدم الكشف عن هويته نظرا لسرية المحادثات، إن الحركة ستسمح بدلا من ذلك بتحقيق هذا عبر المفاوضات خلال المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع.