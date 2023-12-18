مقتل 4 فلسطينيين باشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
لقي 4 فلسطينيين بينهم شقيقان مصرعهم، اليوم الإثنين، وأصيب آخرون جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية في مخيم الفارعة بطوباس شمال الضفة الغربية.
وذكرت مصادر محلية، بأن قوات إسرائيلية كبيرة دخلت إلى مخيم الفارعة، حيث اعتلى القناصة أسطح البنايات، لتندلع بعد ذلك مواجهات تخللها إطلاق كثيف للنار.
وقال عاصم منصور رئيس اللجنة الشعبية لمخيم الفارعة لـ"إرم نيوز": إن "القوات الخاصة الإسرائيلية قامت بمحاصرة منزل المواطن حسن تايه، وباللحظة نفسها دخلت قوات مساندة للقوات الخاصة".
وأضاف "بدأت اشتباكات مسلحة وأخرى بالحجارة بين سكان المخيم وقوات الجيش الإسرائيلي، واستمرت العملية العسكرية في المخيم لساعتين، نتج عنها مقتل 4 شبان منهم شقيقان، أُطلقت عليهما النيران في المكان نفسه".
وأشار إلى أن الاقتحامات المتكررة للمخيم أصبحت تنغص حياة الفلسطينيين هناك، لافتًا إلى أن وتيرتها ارتفعت وأصبحت أكثر دموية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن نفذت حماس هجومًا واسعًا على أهداف إسرائيلية.
وهذا هو الاقتحام الثاني للمخيم خلال أيام، في حين نتج عن الاقتحام الأول سقوط 8 قتلى.
ويقول الجيش الإسرائيلي، إنه يهدف من عمليات الاقتحام المتكررة لمدن الضفة الغربية المختلفة ومخيماتها مطاردة خلايا تابعة لحركة حماس.
وأشار في بيان له، صباح الإثنين، إنه منذ بداية الحرب على غزة، تم اعتقال حوالي 2400 مطلوب في مختلف مناطق قطاع غزة، من بينهم 1200 مرتبط بحماس.
ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الجيش الإسرائيلي قتل 509 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، بينهم 111 طفلًا، أما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول فقد بلغت الحصيلة 297 قتيلًا بينهم 70 طفلًا.