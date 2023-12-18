مقتل 4 فلسطينيين باشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

وأشار إلى أن الاقتحامات المتكررة للمخيم أصبحت تنغص حياة الفلسطينيين هناك، لافتًا إلى أن وتيرتها ارتفعت وأصبحت أكثر دموية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن نفذت حماس هجومًا واسعًا على أهداف إسرائيلية.

وهذا هو الاقتحام الثاني للمخيم خلال أيام، في حين نتج عن الاقتحام الأول سقوط 8 قتلى.

ويقول الجيش الإسرائيلي، إنه يهدف من عمليات الاقتحام المتكررة لمدن الضفة الغربية المختلفة ومخيماتها مطاردة خلايا تابعة لحركة حماس.

وأشار في بيان له، صباح الإثنين، إنه منذ بداية الحرب على غزة، تم اعتقال حوالي 2400 مطلوب في مختلف مناطق قطاع غزة، من بينهم 1200 مرتبط بحماس.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الجيش الإسرائيلي قتل 509 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، بينهم 111 طفلًا، أما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول فقد بلغت الحصيلة 297 قتيلًا بينهم 70 طفلًا.