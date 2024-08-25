قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ المزيد من الهجمات على قاذفات الصواريخ التابعة لميليشيا حزب الله في جنوب لبنان اليوم الأحد، بعد ساعات من إعلانه توجيه ضربة استباقية ضد الجماعة اللبنانية المتحالفة مع إيران.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان وفقا لـ"رويترز"، إلى أن "خلال الساعة الماضية، ضرب جيش الدفاع الإسرائيلي منصات إطلاق لحزب الله في عدة مناطق بجنوب لبنان للتخلص من التهديدات".

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وكان قد قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخران بجروح الأحد، وفق ما أحصت وزارة الصحة، جراء غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان.

وأعلنت ميليشيا حزب الله صباح الأحد شنّ هجوم واسع تخلله إطلاق عدد كبير من المسيّرات وأكثر من "320 صاروخا" على مواقع وثكنات في شمال إسرائيل، في إطار الرد على مقتل قائد عملياته في جنوب لبنان فؤاد شكر بغارة إسرائيلية في 30 تموز/يوليو.