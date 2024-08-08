أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مرسوما ملكيا يسمح لمجلس الوزراء بالانعقاد، حتى لو لم يرأسه هو أو رئيس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفق الوكالة، فإن المرسوم، "جاء بناء على ما عرضه ولي العهد بشأن ما يتصل بعقد اجتماع مجلس الوزراء إذا لم يحضره الملك، أو رئيس المجلس، على أن يرأس الاجتماع الأكبر سناً من أصحاب السمو الملكي أعضاء المجلس الحاضرين".

ويكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء، إذا لم يحضره الملك أو رئيس المجلس أو أي من نوابه، برئاسة الأكبر سنًّا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، بحسب البيان الرسمي.