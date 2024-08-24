"قلق وتحت الضغط".. هدنة غزة وتهديدات إيران تؤرقان نتنياهو | إرم نيوز

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدا خلال اجتماعه الأخير مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "قلقا"، ويعيش "تحت الضغط" بخصوص ملف الرهائن والتهديدات الإيرانية.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصدر وصفته بالمطّلع، إن نتنياهو بدا وكأنه يواجه ضغطا كبيرا بشأن تأمين الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، كما عبّر عن قلقه من احتمال وقوع هجوم من إيران، أو من ميليشيا حزب الله "إذا لم تنجح مفاوضات الهدنة".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه "رغم الخلافات الكثيرة بين المسؤولين المشاركين في المحادثات، فهم يرون أن واشنطن، التي تؤدي دوراً رئيسا في المفاوضات، تبالغ في تقدير مدى قرب الأطراف المتنازعة من التوصل إلى اتفاق".

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ونقلت "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة على مسار المفاوضات أن المسؤولين الأمريكيين يقولون في الأسابيع الأخيرة إن المفاوضات تشهد تقدما، "متجاهلين الخلافات الشديدة بين إسرائيل وحماس"، وفق قولها، معتبرة أن الهدف هو تجنب هجوم إيراني على إسرائيل، أو الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت هذا الأسبوع أن إسرائيل وافقت على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار، وهو ما فاجأ المفاوضين الإسرائيليين الذين لم يحلوا بعد خلافا بشأن بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على طول الحدود بين مصر وغزة، وهي عقبة رئيسة أمام الاتفاق.

كما أثار الإعلان غضب حركة "حماس"، التي اعتبرت البيان إشارة إلى أن الولايات المتحدة رضخت لمطالب إسرائيل؛ مما جعل من الصعب على الوسطاء إقناع الحركة بالموافقة على الاقتراح.