قُتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، إثر عملية عسكرية ينفذها الأخير في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، "استشهاد الشاب فايز أبو عامر من مدينة طوباس".

ووفق الأناضول، اقتحمت قوة إسرائيلية مدينة طوباس فجرا، وحاصرت منزلا.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية المعززة بجرافات وطائرات مسيرة أطلقت النار وصواريخ محمولة على الأكتاف تجاه المنزل المحاصر، وسط سماع تبادل لإطلاق النار.

وتناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا عن قصف طائرة مسيرة لشاب في طوباس لكنه نجا دون أي يصاب.

ولاحقا اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة طمون القريبة من طوباس، معززة بجرافات عسكرية وفق شهود عيان.

وأشار الشهود، إلى أن الجيش شرع في تفتيش منازل وسط سماع إطلاق نار بين الحين والآخر.

وفي الإطار، نفذ الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء سلسلة اقتحامات شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية، واعتقل عددا من الفلسطينيين.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة إلى 626، منذ وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بالتزامن مع حربه المدمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.