السعودية تدعم نشر قوة دولية بقرار أممي في غزة

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، دعم المملكة نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي مهمتها دعم السلطة الفلسطينية، وعبر عن مخاوفه من خطر اندلاع حرب في لبنان.

وقال بن فرحان خلال مؤتمر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد، إن المملكة تدعم نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي مهمتها دعم السلطة الفلسطينية.

وأضاف: "نشاهد كل يوم في غزة والضفة الغربية عناصر تعمل على تهديد حل الدولتين"، مشدداً على أن الأولوية هي لإيجاد طريق لوقف النار بغزة.

وأشار في تصريحات نقلتها قناة "العربية" إلى أن "اعتراف إسبانيا ودول أخرى بالدولة الفلسطينية بصيص أمل في معترك تدمير أفق حل الدولتين".

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كما عبر الوزير السعودي عن مخاوفه من خطر اندلاع حرب في لبنان، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يساعد على وقف التوتر في الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الآن إلى مقتل 38011 شخصا معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس.

ومنذ بدء الحرب في القطاع، تتبادل ميليشيا حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي قصفا يوميا على الحدود أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لدى الجانبين، معظمهم في لبنان.