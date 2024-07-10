اتهم الوزير السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"التردد" بشأن إعادة السكان إلى شمال إسرائيل قبل بدء العام الدراسي الجديد، وقال إن لبنان يجب أن "يدفع ثمن" وجود ميليشيا حزب الله.

وأضاف بيني غانتس: "للأسف، رئيس الوزراء يتردد ويرفض إضافة عودة السكان الشماليين إلى منازلهم في الأول من سبتمبر كهدف للحرب، ونحن ندفع الثمن، وهو ثمن باهظ"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولفت غانتس الذي يتزعم حزب الوحدة الوطنية، إلى أنه طالب بتحويل التركيز العسكري الإسرائيلي إلى ميليشيا حزب الله على الحدود الشمالية في مارس/آذار عندما كان وزيرا في مجلس الحرب.

وأكد أن "إسرائيل لا تستطيع تحمل استمرار الاشتباكات في الشمال وفقدان عام آخر"، مشيرا إلى أن "لبنان يجب أن يتحمل مسؤولية وجود حزب الله على أراضيه".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن بيني غانتس والوزير غادي آيزنكوت استقالتهما من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، وطالبا نتنياهو بإجراء بأسرع وقت ممكن.

وقال غانتس آنذاك، إن "نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي"، وأن "الاعتبارات السياسية في حكومته تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة".



وبعد يوم واحد من بدء الحرب في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، اندلعت اشتباكات يومية بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية على الحدود، وسط مخاوف من نشوب حرب شاملة بين الطرفين.