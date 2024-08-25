يغادر وفد إسرائيلي إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم لبحث اتفاق تبادل الأسرى مع حركة "حماس" ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي، لم تسمه قوله: "يغادر الوفد الإسرائيلي المفاوض لصفقة الرهائن، اليوم الأحد، متوجهاً إلى القاهرة".

وأضاف المصدر أنّه "رغم التصعيد (على الجبهة اللبنانية)، فإن الوفد المفاوض سيغادر كما هو مخطط له إلى القاهرة ويضم رئيس "الموساد" دافيد بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومسؤول ملف المفقودين بالجيش الإسرائيلي نيتسان ألون".

وأكد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي من جانبه أن بارنياع سيشارك في لقاء رباعي يضم رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتشهد المحادثات الخاصة بالتهدئة وتبادل الأسرى تعثرا على امتداد أشهر، ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة، والتمسك باستمرار السيطرة العسكرية على محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه؛ ما يقلل فرص نجاح مفاوضات الهدنة المستأنفة في القاهرة.

وفي المقابل، تصر حركة "حماس" على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي كاملا من قطاع غزة، وتطالب بحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

واستضافت الدوحة في 15 و16 أغسطس الجاري، جولة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وفي ختامها أعلن الوسطاء تقديم واشنطن مقترح اتفاق جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل و"حماس".