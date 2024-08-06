كشف مصدر أمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ"إرم نيوز"، أن القوات الجوية الأمريكية أجرت مناورات تجريبية جوية مكثفة في الأجواء العراقية لصد الصواريخ والمسيرات الإيرانية إذا "قصفت إسرائيل".

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إنه "طوال اليومين الماضيين أجرت القوة الجوية الأمريكية مناورات تجريبية جوية مكثفة، شملت 4 محافظات رئيسة وهي: البصرة، والمثنى، والنجف، والأنبار، حيث إنها من المتوقع أن تكون مسارًا للصواريخ والمسيرات الإيرانية باتجاه إسرائيل".

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وأضاف المصدر أن "القوة الجوية الأمريكية استعملت 4 أنواع من الطائرات، منها طائرة (KC-135R Stratotanker)، وهي طائرة تزويد وقود جوي للطائرات الحربية الأمريكية، إضافة إلى طائرتي F-16 وF-15 Strike Eagle".

وأشار المصدر الأمني إلى أنه "لأول مرة تُرْصَد طائرة من نوع (F-22 Raptor) وهي الطائرة الأكثر تطورًا في العالم، ولم تستخدمها القوة الجوية الأمريكية إلا في عمليات معقدة محدودة، والتي لها القابلية على المناورة والتغلغل داخل أراضي العدو دون رصدها".

ويرى خبراء أمنيون وعسكريون أن العراق سيكون خط الصد الأول للصواريخ الإيرانية، والتي من المتوقع أن تعترضها القوات الأمريكية سواء الجوية أو الأرضية.

ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل دفاعاتها الجوية على أهبة الاستعداد بانتظار الضربة الصاروخية الإيرانية.

ومن المتوقع أن تكون الضربة أوسع من سابقتها، التي جاءت ردًا على قصف إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق، لا سيما أنها ستكون مشتركة مع الفصائل والمليشيات المسلحة في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن.