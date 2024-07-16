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انقلبت قبالة سواحل عُمان.. طاقم ناقلة النفط في عداد المفقودين

انقلبت قبالة سواحل عُمان.. طاقم ناقلة النفط في عداد المفقودين
ناقلة نفطالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
16 يوليو 2024، 11:05 ص

أكد مركز الأمن البحري العماني، اليوم، أن طاقم ناقلة النفط "برستيج فالكون" التي انقلبت قبالة سواحل سلطنة عُمان لا يزال في عداد المفقودين، ولا يزال البحث جاريًا.

وقال المركز لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن ناقلة النفط "برستيج فالكون" التي ترفع علم جزر القمر انقلبت قبالة ميناء الدقم.

وأظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة مجموعة بورصات لندن أن وجهة الناقلة كانت عدن باليمن.

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 وأوضحت بيانات الشحن أن السفينة المنكوبة ناقلة منتجات نفطية طولها 117 مترًا، وصنعت في عام 2007. وعادة ما تُستخدم مثل هذه الناقلات الصغيرة في رحلات قصيرة فقط.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بأن السلطات العمانية أجرت عملية بحث وإنقاذ في مكان الحادث بالتنسيق مع سلطات بحرية.

ويقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الغربي لعمان قرب مشاريع تعدين النفط والغاز الرئيسة في السلطنة بما في ذلك مصفاة نفط كبرى تشكل جزءًا من منطقة الدقم الصناعية الشاسعة، أكبر مشروع اقتصادي منفرد في عمان.

بحر عمانناقلة نفط

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