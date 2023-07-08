ليبيا.. خارطة طريق جديدة لإعادة إطلاق العملية السياسية

أطلق الملتقى الأول للقوى السياسية والمدنية، السبت، مبادرة بمقترح خارطة طريق جديدة، لإعادة إطلاق العملية السياسية، وفق بيان صادر عن شبكة "صنّاع السلام" في ليبيا.

وتقترح الخارطة الجديدة، طريق تتناول الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، وإعادة إطلاق العملية السياسية، في حين تركز على تقديم ضمانات لأطراف الصراع من خلال الاتفاق على إطار توافقي لتنظيم الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات.

وتطرح المبادرة "الحل من خلال التركيز على إيجاد حلول لست قضايا رئيسية، وهي إدارة وتوزيع الموارد، والحكم المحلي، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والانتخابات والدستور، وأخيرا التدخلات الأجنبية".