ليبيا.. خارطة طريق جديدة لإعادة إطلاق العملية السياسية
أطلق الملتقى الأول للقوى السياسية والمدنية، السبت، مبادرة بمقترح خارطة طريق جديدة، لإعادة إطلاق العملية السياسية، وفق بيان صادر عن شبكة "صنّاع السلام" في ليبيا.
وتقترح الخارطة الجديدة، طريق تتناول الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، وإعادة إطلاق العملية السياسية، في حين تركز على تقديم ضمانات لأطراف الصراع من خلال الاتفاق على إطار توافقي لتنظيم الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات.
وتطرح المبادرة "الحل من خلال التركيز على إيجاد حلول لست قضايا رئيسية، وهي إدارة وتوزيع الموارد، والحكم المحلي، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والانتخابات والدستور، وأخيرا التدخلات الأجنبية".
وحسب البيان الختامي الصادر عن ممثلي أحزاب سياسية ليبية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، فإن "القوى توافقت على المبادرة المتعددة المسارات من حيث المبدأ، مع تأكيد ضرورة تعديل الشق المتعلق بعدد الولايات أو المحافظات في مسار الحكم المحلي".
وأوصى البيان الختامي للملتقى بالعمل على "إطلاق منصة، لتكون الفضاء الخاص باستمرار الحوار والتنسيق، ولتوسيع دائرة المشاركة في هذه المبادرة، وتعميق النقاش حولها".