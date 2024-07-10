خشية الاعتقال في أوروبا.. نتنياهو يطير مباشرة إلى واشطن

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السفر مباشرة إلى الولايات المتحدة، رغم عدم جاهزية طائرته، خشية اعتقاله في دولة أوروبية، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو استعان بخبراء قانون محليين، لاستطلاع آرائهم بشأن إمكانية اعتقاله، بموجب القرار الذي طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، إصداره على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأوصى الخبراء القانونيون نتنياهو بالهبوط في التشيك أو المجر فقط، اللتين أعلنتا أنهما لن تتعاونا مع المحكمة في أي قرار ضد نتنياهو.

وذكرت الهيئة أن الطائرة الجديدة التي تحمل اسم "كناف تسيون/ جناح صهيون"، لا تستطيع تنفيذ رحلة مباشرة من تل أبيب إلى واشنطن من النواحي التنظيمية والفنية.

وحاول مكتب نتنياهو ترتيب هبوط الطائرة في المجر أو التشيك، وترتيب اجتماع سياسي مع مسؤولين من البلدين، إلا أن ذلك لم ينجح.

لكن الهيئة أشارت إلى إشكالية أخرى تتعلق بعدد الوفد الذي سيرافق رئيس الوزراء إلى واشنطن، قبل أن يتخذ القرار بتقليص عدد الوفد إلى 60 شخصا والسفر مباشرة إلى الولايات المتحدة.



وطلب المدعي العام للجنائية في مايو/ أيار الماضي من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ومسؤولين من حركة حماس.

وتأتي ترتيبات مكتب نتنياهو وسط مخاوف من صدور القرار في أي لحظة، خاصة أن الخطاب سيلقى في 24 يوليو/ تموز الجاري.