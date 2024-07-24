أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه تهمة "الإرهاب" باسم ميليشيا حزب الله اللبناني للشاب الأمريكي من أصول لبنانية هادي مطر الذي حاول قتل الكاتب الأمريكي-البريطاني سلمان رشدي في ولاية نيويورك في أغسطس/ آب 2022.

وجاء في بيان لوزارة العدل الأمريكية أن "هادي مطر بمحاولته قتل سلمان رشدي (في ولاية) نيويورك في 2022، ارتكب عملا إرهابيا باسم حزب الله، المنظمة الإرهابية المرتبطة بالنظام الإيراني".

والشاب هادي مطر البالغ 26 عاما، يحاكم حاليا أمام محكمة محلية في ولاية نيويورك حيث هو موقوف منذ نحو عامين، لكنه أصبح ملاحقا على المستوى الفيدرالي بثلاث تهم بينها "دعم منظمة إرهابية أجنبية"، وفق وثيقة قضائية صادرة بتاريخ 17 يوليو/ تموز أعلنتها المحكمة الفدرالية لغرب ولاية نيويورك الأربعاء.

وكان رشدي قد تعرّض في 12 أغسطس/ آب 2022، لدى بدء ندوة أدبية في غرب ولاية نيويورك، للطعن على يد مطر لنحو عشر مرات في العنق والوجه والبطن قبل أن تتم السيطرة على المهاجم.

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وبعد فترة علاج طويلة فقد سلمان رشدي البالغ 77 عاما النظر في إحدى عينيه.

ورشدي كاتب ذائع الصيت مقيم في مدينة نيويورك منذ أكثر من 20 عاما وهو بريطاني من أصول هندية مُنح الجنسية الأمريكية.

ويواجه رشدي تهديدات بالقتل منذ نشر روايته "آيات شيطانية" في العام 1988.

وأصدر مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني فتوى بهدر دمه في العام 1989.