خبراء: توسيع "نتساريم" خطة إسرائيلية لاحتلال غزة

رأى خبراء عسكريون أن توسيع الجيش الإسرائيلي محور نتساريم في غزة، يأتي في إطار سعي الجيش للبقاء طويلاً في القطاع، وضمن خطة غير معلنة لإعادة احتلاله.

ومحور نتساريم هو موقع عسكري إسرائيلي يفصل مدينة غزة وشمالها عن وسط القطاع وجنوبه.

ويمتد المحور من الحدود الشرقية للقطاع مع إسرائيل وصولاً لشارع الرشيد على شاطئ البحر الأبيض المتوسط غرباً، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي على توسيع عمقه من الناحيتين الشمالية والجنوبية.

استعدادات عسكرية

ويرى الخبير في الشأن العسكري اللواء واصف عريقات أن "توسيع الجيش الإسرائيلي محور نتساريم يأتي في إطار استعداده للمرحلة الثالثة من الحرب في غزة، إذ سيكون المحور نقطة التمركز الرئيسة لعملياته في مختلف المناطق".

وأوضح عريقات، لـ"إرم نيوز"، أن "عمليات التوسعة الجديدة تأتي لضمان عدم تعرض المحور لأي هجمات عسكرية من قبل الفصائل المسلحة، وتحديداً الجناح المسلح لحركة حماس، على غرار العمليات التي كانت تنفذ قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005".

وأشار إلى أن "استيلاء الجيش الإسرائيلي على مزيد من الأراضي داخل غزة يعزز وجوده العسكري، ويمنح راحة أكبر لجنوده في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق، كما أن ذلك يمكنه من إدخال المزيد من المعدات والآليات داخل القطاع".

وأضاف: "توسيع المحور، الذي يمثل نقطة التمركز الرئيسة في احتلال الجيش الإسرائيلي غير المعلن للقطاع، يقلل من أي خسائر بشرية محتملة في صفوفه، كما أن المحور سيتحول إلى نقطة الحكم العسكري لمختلف المدن".

ووفق المحلل العسكري، فإن "إسرائيل قد تقدم على مزيد من التوسيعات العسكرية للمحور، كما أنها يمكن أن تفعل الأمر ذاته في مدينة رفح جنوبي القطاع على محور فيلادلفيا، في حال قررت إنهاء عملية رفح والبقاء في المحور فترة طويلة".

منطقة عازلة

بدوره، يرى الخبير في الشأن العسكري، اللواء يوسف الشرقاوي، أن "إسرائيل بتوسيعها محور نتساريم تنشئ ما يمكن تشبيهه بالمنطقة الأمنية العازلة داخل القطاع، التي ستكون لتأمين الجنود الإسرائيليين داخل المواقع العسكرية".

وقال الشرقاوي، لـ"إرم نيوز"، إن "وُجود المحور في نقطة استراتيجية بالنسبة للقطاع تفصل غزة وشمالها عن الوسط والجنوب، يدفعه لاتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والعسكرية التي تحول دون تعرض جنوده داخل المحور لأي هجوم عسكري".

وأشار إلى أن "توفير منطقة عازلة للجيش الإسرائيلي، خاصة في المحور، سيصعب مهمة الفصائل المسلحة والجناح المسلح لحماس في استهداف النقاط العسكرية الموجودة فيه مستقبلاً، كما أنه سيعطي الجيش حرية العمل بشكل أكبر".

وحسب المحلل العسكري، فإن "الجيش الإسرائيلي سيجعل محور نتساريم من أكثر المواقع العسكرية المحصنة، وسيكون بمثابة قاعدة عسكرية ومركز للقيادة".

وأضاف: "بتقديري، إسرائيل تعمل على عودة الأوضاع في القطاع لما كانت عليه قبل انسحابها منه؛ لكن مع الاستفادة من الدروس العسكرية لما حدث في الماضي".

ورجح الشرقاوي أن "تبني إسرائيل على أطراف غزة الشمالية والجنوبية العديد من المحاور العسكرية، التي ستكون على شاكلة محور نتساريم، وتسهّل عليها العمل العسكري في عمق القطاع بأية لحظة".