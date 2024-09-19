اقتحام إسرائيلي لرام الله بأعداد كبيرة من المدخل الشمالي لمدينة البيرة

logo
العالم العربي

لبنان يعلن نتائج تحقيقاته في تفجيرات "البيجر"

لبنان يعلن نتائج تحقيقاته في تفجيرات "البيجر"
الأمن اللبناني يدمر جهاز بيجر في جنوب البلادالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
19 سبتمبر 2024، 7:48 م

أعلن لبنان، اليوم الخميس، أن التحقيقات في  التفجيرات التي وقعت يومي الثلاثاء والأربعاء توصلت إلى أن أجهزة الاتصالات كانت مفخخة قبل دخولها البلاد، وتم تفجيرها عبر رسالة إلكترونية.

وقالت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة إن "السلطات خلصت إلى أن أجهزة الاتصالات المفخخة كانت مزروعة بالمتفجرات قبل وصولها" إلى البلاد.

وقتل 37 شخصا، وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف  بتفجيرات استهدفت نداء "بيجر" ولاسلكي "آيكوم" يستخدمها عناصر "حزب الله" في لبنان.

وذكرت وكالة "رويترز"، في وقت سابق، أن بلغاريا والنرويج أصبحتا، الخميس، بؤرتي تركيز جديدتين في عملية تعقب عالمية لتحديد الجهة التي زودت "حزب الله" بالآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" و"آيكوم" التي انفجرت هذا الأسبوع، في ضربة قوية للميليشيا اللبنانية.

أخبار ذات علاقة

"أغلقوها وادفنوها".. خطأ نصر الله الذي تسبب بـ"مجزرة البيجرات"

 ولم تتضح بعد الكيفية التي تم بها تنفيذ الهجوم على أجهزة  البيجر أو بمساعدة من، على الرغم من وجود خيوط محتملة حتى الآن في تايوان والمجر وبلغاريا.

واتهمت ميليشيا حزب الله إسرائيل بالمسؤولية عن التفجيرات وتعهدت بالانتقام.

ولم تتبنَ إسرائيل علنا المسؤولية عن التفجيرات.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC