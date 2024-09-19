لبنان يعلن نتائج تحقيقاته في تفجيرات "البيجر"

أعلن لبنان، اليوم الخميس، أن التحقيقات في التفجيرات التي وقعت يومي الثلاثاء والأربعاء توصلت إلى أن أجهزة الاتصالات كانت مفخخة قبل دخولها البلاد، وتم تفجيرها عبر رسالة إلكترونية.

وقالت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة إن "السلطات خلصت إلى أن أجهزة الاتصالات المفخخة كانت مزروعة بالمتفجرات قبل وصولها" إلى البلاد.

وقتل 37 شخصا، وأصيب أكثر من ثلاثة آلاف بتفجيرات استهدفت نداء "بيجر" ولاسلكي "آيكوم" يستخدمها عناصر "حزب الله" في لبنان.

وذكرت وكالة "رويترز"، في وقت سابق، أن بلغاريا والنرويج أصبحتا، الخميس، بؤرتي تركيز جديدتين في عملية تعقب عالمية لتحديد الجهة التي زودت "حزب الله" بالآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر" و"آيكوم" التي انفجرت هذا الأسبوع، في ضربة قوية للميليشيا اللبنانية.

ولم تتضح بعد الكيفية التي تم بها تنفيذ الهجوم على أجهزة البيجر أو بمساعدة من، على الرغم من وجود خيوط محتملة حتى الآن في تايوان والمجر وبلغاريا.

واتهمت ميليشيا حزب الله إسرائيل بالمسؤولية عن التفجيرات وتعهدت بالانتقام.

ولم تتبنَ إسرائيل علنا المسؤولية عن التفجيرات.