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العالم العربي

ميليشيا الحوثي تنفي تصريحا إيرانيا بالموافقة على هدنة

ميليشيا الحوثي تنفي تصريحا إيرانيا بالموافقة على هدنة
السفينة سونيون بعد استهدافهاالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
28 أغسطس 2024، 7:52 م

نفى المتحدث باسم ميليشيا الحوثي اليمنية محمد عبد السلام لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، أن تكون الميليشيا وافقت على هدنة مؤقتة، "وإنما وافقت فحسب على السماح بقطر ناقلة النفط سونيون بعدما تواصل عدة أطراف دولية معها".

وكانت بعثة إيران في الأمم المتحدة صرحت، اليوم الأربعاء، أن الميليشيا المتحالفة مع طهران وافقت على هدنة مؤقتة للسماح بوصول زوارق قطر وسفن إنقاذ إلى ناقلة النفط المتضررة بالبحر الأحمر سونيون، التي ترفع علم اليونان.

وأضافت البعثة الإيرانية أن عدة دول "تواصلت لتطلب من الحوثيين هدنة مؤقتة لدخول زوارق القطر وسفن الإنقاذ إلى منطقة الحادث".

وتابعت أنه مراعاة للمخاوف الإنسانية والبيئية، وافقت الميليشيا على هذا الطلب.

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