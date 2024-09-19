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العالم العربي

بريطانيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"

بريطانيا تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لاميالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
19 سبتمبر 2024، 8:45 م

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله" بعد أسبوع من التصعيد، الذي دفع الجانبين إلى شفا الحرب.

وقال لامي لوكالة أنباء "رويترز" بعد اجتماع مع نظرائه من فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا في باريس "أدعو الليلة إلى وقف فوري لإطلاق النار من الجانبين".

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وأضاف: "نحن جميعًا واضحون للغاية في أننا نريد أن نرى تسوية سياسية تفاوضية حتى يتمكن الإسرائيليون من العودة إلى ديارهم في شمالي إسرائيل، وحتى يتمكن اللبنانيون كذلك من العودة إلى ديارهم".

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