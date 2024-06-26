الأمم المتحدة: اتساع الحرب إلى لبنان قد يكون "مروعًا"

أعربت الأمم المتحدة عن القلق من احتمال اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية إلى لبنان، وحذر منسق الشؤون الإنسانية في المنظمة مارتن غريفيث من أن ذلك يمكن أن يكون "مروعًا".

وقال غريفيث، الذي تنتهي ولايته في نهاية الشهر، في تصريح للصحفيين في جنيف "إني أرى ذلك (اتساع حرب غزة) بمثابة شرارة ستشعل النار في البارود.. وهذا يمكن أن يكون مروِّعًا" وأشار بشكل خاص إلى جنوب لبنان.

وأضاف: "نشعر بالقلق من احتمال وقوع مزيد من المآسي وسقوط قتلى".