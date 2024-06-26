الأمم المتحدة: اتساع الحرب إلى لبنان قد يكون "مروعًا"
أعربت الأمم المتحدة عن القلق من احتمال اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية إلى لبنان، وحذر منسق الشؤون الإنسانية في المنظمة مارتن غريفيث من أن ذلك يمكن أن يكون "مروعًا".
وقال غريفيث، الذي تنتهي ولايته في نهاية الشهر، في تصريح للصحفيين في جنيف "إني أرى ذلك (اتساع حرب غزة) بمثابة شرارة ستشعل النار في البارود.. وهذا يمكن أن يكون مروِّعًا" وأشار بشكل خاص إلى جنوب لبنان.
وأضاف: "نشعر بالقلق من احتمال وقوع مزيد من المآسي وسقوط قتلى".
وحذر من أن حربًا ينخرط فيها لبنان "ستجر سوريا.. ستجرّ آخرين"، و"سيكون لها بالتأكيد انعكاسات على غزة. بالتأكيد سيكون لها انعكاسات على الضفة الغربية". وأكد أن الوضع "مقلق جدًا".
وقال غريفيث إنه منذ اندلاع الحرب، "علّمتنا غزة مستوى جديدًا من المأساة والقسوة.. لكننا جميعنا نشعر بالقلق من أن ذلك قد يكون مجرّد بداية".
تأتي التصريحات وسط تصاعد التوتر في المنطقة خاصة بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي أنه تمّت "المصادقة" على خططه لشن هجوم على لبنان، ما أدى إلى صدور تهديدات جديدة من الأمين العام لميليشيا "حزب الله" حسن نصر الله.