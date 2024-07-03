أردوغان لبوتين: مستعدون للتعاون من أجل حل سياسي في سوريا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد بلاده للتعاون من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، في كازاخستان.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية، وحرب أوكرانيا، والحرب الإسرائيلية على فلسطين، والبحث عن حل في سوريا، ومكافحة الإرهاب".

وقالت إن أردوغان شدد على "أهمية إنهاء حالات الفوضى في سوريا وفي مقدمتها الحرب الداخلية"، وأنه أعرب عن استعداد تركيا للتعاون من أجل التوصل إلى حل.

وأضافت الوكالة أن أردوغان أكد لنظيره الروسي "عزم تركيا على عدم السماح بإقامة دولة إرهابية خارج حدودها المباشرة".