مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم

لقي شاب فلسطيني، فجر اليوم الجمعة حتفه، متأثرا بإصابته بعيار ناري أطلقته القوات الإسرائيلية، خلال مواجهات اندلعت في مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، بأن الشاب الفلسطيني محمود أبو سعن (18 عاما)، قضى بعدما أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار عليه من مسافة قريبة، حيث أصابته الرصاصة برأسه، وسرعان ما توفي متأثرا بجروحه الخطيرة.