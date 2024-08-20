أعلن "مسؤول كبير" في الإدارة الأمريكية أن واشنطن تتوقع استمرار المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأوضح المسؤول الذي لم تسمّه الوكالة أنه إذا وافقت حماس على مقترح سد الفجوات فإن واشنطن تتوقع إجراء محادثات إضافية بشأن تفاصيل تنفيذ أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

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ورفض المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته تقارير ذكرت أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن "اقتنع" في اجتماع مع نتنياهو بمطلب إسرائيل إبقاء قواتها في معبر فلادليفيا.

وفي هذا السياق انتقد المسؤول التصريحات "المتشددة" التي نُسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استمرار سيطرة إسرائيل على محور "فيلادلفيا" بين قطاع غزة ومصر، وقال إنها لا تساعد في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حماس.

بينما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن المسؤول الكبير الذي يرافق بلينكن في جولته بالشرق الأوسط، قال إن "تصريحات متشددة مماثلة ليست بناءة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".