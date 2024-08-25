وجه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، تامير هيمان، انتقادات لرواية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، التي تفيد بتخطيط حزب الله لإطلاق 6000 صاروخ على إسرائيل.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، قال هيمان: "إنه إذا كان حزب الله يخطط بالفعل لإطلاق 6000 صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة لاستهداف شمال ووسط إسرائيل، فإن بيروت ستكون مشتعلة الآن".

وتابع: "لا يمكن أن تكون هذه هي الخطة أو أن يكون هذا هو الرد الإسرائيلي على مثل هذه الخطوة، وهو ما يعني بدء حرب شاملة".

وأضاف: "من الجيد أن الجيش الإسرائيلي دمر آلاف منصات الإطلاق التابعة لحزب الله في العملية المضادة، لكن يجب الانتظار حتى نهاية الحدث".

وأشارت الصحيفة إلى تخطيط حزب الله لإطلاق صواريخ على تل أبيب، لكن الضربة الاستباقية الإسرائيلية أحبطت الخطة، ودمرت جميع منصات الإطلاق في الهجوم الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط إطلاق آلاف الصواريخ على الشمال بمئة طائرة، ويُقدر أن حزب الله أطلق نحو 6000 صاروخ، عشرات منها على المنطقة الوسطى. وكان حزب الله يعتزم إطلاق صواريخ على مقر الموساد الإسرائيلي وعلى قاعدة الوحدة "8200" التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

وعلى الجانب الآخر، نشر حزب الله بيانًا زعم فيه بأن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال القيادي البارز في التنظيم، فؤاد شكر، في قلب الضاحية الجنوبية ببيروت، قد أُنجزت بنجاح.

كما زعم التنظيم بأنه أطلق منذ صباح اليوم (الأحد) أكثر من 320 صاروخًا وقذيفة على إسرائيل، وقال حزب الله في وقت لاحق إن ادعاءات إسرائيل بشأن نجاح الهجوم الوقائي "عارية من الصحة".