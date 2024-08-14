قالت إيران إنها لا تنوي إرسال ممثلين إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن التي ستعقد الخميس.

ونقلت شبكة (CNN) عن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إن بلادها لم تشارك في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطر ومصر وأمريكا من قبل و"بالتالي ليس لديها أي نية للمشاركة في هذه الجولة من المفاوضات".

وكانت الشبكة نقلت عن مصدر، استبعاده أن تمنع المفاوضات الهجوم المحتمل من جانب إيران ضد إسرائيل بسبب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تعقد الخميس جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، لمحاولة التوصل لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، ووقف إطلاق النار.