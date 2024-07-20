أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية شنت غارات استهدفت أهدافًا لميليشيا الحوثي في ميناء الحديدة اليمني.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الغارات التي ضربت أهدافًا حوثية في اليمن، شاركت فيها 20 طائرة إسرائيلية من نوعي إف 35 و إف 15إي.

وتعد إف-35 مقاتلات متطورة تصنّعها لوكهيد مارتن، الشركة الأمريكية التي تعد أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم، بحسب "فرانس برس".

وإسرائيل هي الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي تمتلك مقاتلات إف-35 التي تعد الأكثر تطورًا في العالم.

وحصل عدد من حلفاء واشنطن، منهم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وسنغافورة وإيطاليا وبريطانيا، إلى جانب إسرائيل، على المئات من هذه الطائرات.

وهذه المقاتلات قادرة على التواري عن الرادارات، ويمكن استخدامها لجمع معلومات استخبارية وتوجيه ضربات في عمق أراضي العدو وخوض قتال جوي.

وفي أيار/مايو 2018 أعلن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل أصبحت أول دولة تستخدم مقاتلات إف-35 في قتال.

ووفقًا لموقع شركة "لوكهيد مارتن"، تُعد إف 35 أكثر الطائرات فتكًا وقابلية للبقاء في الجو في العالم.

وتحتوي طائرات "إف-35" على محرك طور خصيصًا من أجلها، بإمكانه الوصول إلى سرعة ألفي كيلومتر في الساعة، وهي سرعة تتجاوزها بسهولة طائرات أخرى لكن دون أن تمتلك قدرة "إف-35" على المناورة والاختفاء بينما تحتفظ بسرعتها العالية.

وتعد قدرة المقاتلة الفائقة على التخفي والتهرب من رادار العدو أهم نقاط جاذبيتها، وهو ما يدفع لزيادة رغبة المزيد من الدول في اقتنائها.

ويمكن للكاميرات الصغيرة المثبتة حول الطائرة عرض صورة فورية بزاوية 360 درجة من حولها حتى أثناء العمليات الليلية.