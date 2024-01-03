بلدة عزّون الفلسطينية.. حصار للأحياء واحتجاز لجثامين الأموات

تعاني بلدة عزّون الفلسطينية شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية، من الممارسات الإسرائيلية والإغلاقات التي عزلت القرية عن محيطها من القرى والمدن، إلى جانب تعرض أبنائها للقتل على يد القوات الإسرائيلية.

وتشهد البلدة، اقتحامات متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي، كان آخرها الثلاثاء؛ إذ أسفر الاقتحام عن قتل الجيش الإسرائيلي لأربعة شبان فلسطينيين.

ويقول أحمد شبيطة والد أحد ضحايا الاقتحام لـ"إرم نيوز: "استيقظنا من النوم على صوت رصاص كثيف وكأنها ساحة حرب، ولم نكن نعلم أن الجيش يحاصر ابني إياد".

وأضاف شبيطة، "تلقينا اتصالاً من أحد الشبان يتحدث عن محاصرة الجيش الإسرائيلي لمنزل يتواجد فيه إياد، وبعد فترة قليلة علمنا بخبر استشهاده، والجيش لم يكتف بقتل إياد ورفاقه وحرق قلوبنا عليهم لكنه أيضاً يحتجز جثامينهم".

وتابع "أريد دفن ابني في قبر وأن أزور هذا القبر، وهذا أبسط حقوقي كأب، لا أريد أن يحتجزوا جثمان ابني في ثلاجة أو مقبرة أرقام".