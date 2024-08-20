أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن بلاده ستقوم "بكل ما هو ممكن" خلال الأيام المقبلة لإقناع حركة حماس بالموافقة على مقترح سد الفجوات لوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد بلينكن الذي يزور قطر ضمن جولة في المنطقة، على ضرورة إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة خلال الأيام المقبلة، وتحرير الرهائن، بحسب "رويترز".

وقال الوزير الأمريكي إنه سمع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده قبلت مقترح سد الفجوات.

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كما عبر بلينكن، عن رفض بلاده لأي احتلال طويل الأمد لغزة.

وكانت حركة حماس قالت إن ما عرض عليها بأحدث لقاء "يشكل انقلابا" على ما توصلت إليه الأطراف في المباحثات السابقة.