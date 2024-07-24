قضت محكمة تونسية بالسجن 6 أشهر مع الغرامة المالية، بألف دينار، بحق النائب السابق في البرلمان المنحل عياض اللومي.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن الحكم صدر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في أريانة.

وكانت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بأريانة أصدرت الأسبوع الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق اللومي إثر إيقافه من طرف إحدى فرق الحرس الوطني استنادا إلى منشور تفتيش صادر في حقه على خلفية شكاية تقدمت بها ضده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفته عضوا بالحملة الانتخابية لنبيل القروي خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وذلك من أجل تهم تتعلق بتقديم تبرعات نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب. حسب الإذاعة.