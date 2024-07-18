جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده، أن الحرب على حماس ستستمر حتى "تحقيق النصر وأهداف الحرب كاملة ولو طال الزمن".

وشدد نتنياهو في خطبة ألقاها خلال تخريج دفعة ضباط في الجيش الإسرائيلي، على التزامه بمقترح الصفقة للإفراج عن المحتجزين، وتمسكه بمبادئه الأربعة، والمتمثلة بـ"القضاء على حكم حماس في قطاع غزة، وإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم، وإحباط أي تهديد مستقبلي لإسرائيل من غزة، وعودة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في الجنوب والشمال".

مبادئ نتنياهو تتعارض مع المفاوضات

ويرى محللون أن حديث نتنياهو يتعارض مع مفاوضات الصفقة، وعمليات تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس، لا سيما وأن الأخيرة تسعى إلى عدم استئناف القتال بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة الشرط الذي يرفضه الإسرائيليون، ويعتبره سموتريتش "نصرًا" لحماس.

وقال المحلل السياسي تيسير المغربي لـ"إرم نيوز":"إن نتنياهو يسعى لإفشال أي صفقة من شأنها أن تضعه في مربع الضغط السياسي والدبلوماسي الذي يقضي بضرورة منع عودة القتال في قطاع غزة في حال تم إنجاز المرحلة الأولى ذات الستة أسابيع".

وأضاف المغربي، يبدو ذلك واضحًا من تصريحات نتنياهو المتكررة بتمسّكه بتحقيق أهداف الحرب المعلنة المتمثلة، بإنهاء حكم حماس والقضاء على قدراتها العسكرية، ومنع حدوث أي تهديد من الجبهة الجنوبية، بالإضافة إلى استعادة الرهائن كافة.

وتابع المغربي:"إن نتنياهو يعتبر أن الضغط العسكري على حركة حماس هو الذي يحقق النصر، وليس المفاوضات، حيث كرر ذلك في أكثر من خطاب، واستشهد بعمليات تحرير الرهائن والتنازلات التي تقدمها حماس في كل جولة من المفاوضات.

وأوضح المحلل السياسي، أن إسرائيل تسعى للوصول إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لا سيما في ظل تصاعد أسهم الرئيس السابق دونالد ترامب على حساب الرئيس الحالي جو بايدن.

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ولفت المغربي إلى أن نتنياهو يواجه عقبات عدة في السياسة الداخلية أبرزها، ضغط وزراء من الائتلاف الإسرائيلي بعدم إنهاء الحرب قبل القضاء على حركة حماس، إلى جانب المحاكمات التي في انتظاره، للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر في حال انتهت الحرب، لذلك يحاول قدر الإمكان الإطالة في أمد الحرب، وكسب الوقت في جولات المفاوضات لإحراز مزيد من التقدم العسكري.

حماس بين المطرقة والسندان

ومن جهته قال الباحث في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي لـ"إرم نيوز": إن الوضع الداخلي في إسرائيل يضغط على نتنياهو، من أجل زيادة الضغط العسكري على حركة حماس وصولًا إلى مرحلة الاستسلام.

وأضاف البرغوثي، أن حركة حماس تعلم ماذا يعني أن ينتصر نتنياهو في الحرب، حيث يختلف الانتصار هذه المرة عن أي مرة أخرى، لأنه يعني القضاء على قدرات حماس العسكرية، وتفكيك كامل كتائبها، إلى جانب إنهاء حكمها في قطاع غزة، لذلك تعتبر حماس نفسها بين المطرقة والسندان.

وتابع: ترافق كل جولة من جولات المفاوضات عمليات عسكرية إسرائيلية جديدة، وعمليات إبادة جماعية تهدف إلى إحراز مزيد من الضغط على وفد حماس المفاوض، لتقديم مزيد من التنازلات.

وأكمل المختص بالشأن الإسرائيلي: إن تحقيق أهداف الحرب على القطاع يتطلب وقتًا أطول، يتم خلاله التنقل بين المراحل العسكرية، من أجل خلق واقع سياسي وعسكري جديد، يتيح لإسرائيل التحكم في كامل مفاصل قطاع غزة.